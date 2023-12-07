На обходе Челнов начали устройство монолитной плиты проезжей части моста через Авлашку

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство железобетонной плиты проезжей части моста через Авлашку, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Работы по армированию и бетонированию монолитной плиты уже выполнены с первой по вторую опору. Для этого установили 178 тонн арматурного каркаса и залили 420 кубометров бетона», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что строительные работы проводятся с учетом прохождения моста над рекой и железной дорогой на перегоне Бегишево – Никашновка.

В дальнейшем на пролетном строении специалисты сделают деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие.

После этого рабочие смонтируют освещение, установят водоотводные лотки, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку. На правом направлении установят шумозащитные экраны высотой четыре метра.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

К строительству моста через Авлашку протяженностью 308 метров приступили в феврале прошлого года.

Всего на втором этапе обхода будет построено восемь мостов и два путепровода протяженностью от 42 до 308 метров. Работы ведутся на всех объектах.