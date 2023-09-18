На обсуждении проекта нового бюджета России Путин затронул тему нефтегазовых доходов

Фото: пресс-служба Президента РФ

Тему доходов российского бюджета от нефтегазовых отраслей страны затронул на сегодняшнем совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы Президент РФ Владимир Путин.

Обсуждая исполнение нынешнего бюджета, глава государства отметил, что ситуация в целом стабилизируется и по данным августа текущего года, бюджет исполнен с профицитом. При этом Путин считает важным, что значительно выше прошлогодних показателей именно доходы отраслей не связанных с нефтью и газом.

«В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост», – рассказал президент.