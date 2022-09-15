На обсуждение запрета энергетиков детям Госсовет РТ пригласит непарламентские партии

34-е заседание Государственного Совета Татарстана состоится 23 сентября. На нем депутаты рассмотрят законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. В обсуждении примут участие представители политических партий, не представленных в парламенте. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.

Законопроект, которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты республики в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров, депутаты рассмотрят в первом чтении. В частности, предусматривается запрет на продажу подросткам безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Кроме того, устанавливается административная ответственность за нарушение этих ограничений.

«По федеральному законодательству парламент субъекта России обязан раз в год приглашать на свое заседание для обсуждения одного из вопросов представителей политических партий, не представленных в Госсовете. В связи с этим этот вопрос предлагается рассмотреть с их участием», – сказала секретарь парламента Лилия Маврина.

Она заметила, что всего в Татарстане зарегистрировано 24 партии, из них две представлены в Госсовете. Таким образом, на заседание планируется пригласить 22 территориальных отделения партий.

В повестку предстоящего заседания внесено 28 вопросов, в том числе 19 республиканских законопроектов. В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы об инвестиционной деятельности, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан, о свободе совести и религиозных объединениях.

«Изменения в законе о свободе совести и о религиозных объединениях касаются запрета быть руководителем религиозной группы, учредителем религиозной организации, их участниками, лицам, включенным в перечень организаций физлиц, связанных с террористами или распространением оружия массового уничтожения», – пояснила Маврина.

Кроме того, в первом чтении будет представлен законопроект, касающийся изменений в законе об образовании. «Речь идет об уточнении термина “образовательная услуга”, перечне документации, подготовка которой ведется педагогическими работниками. Это проект закона, который очень ждет наше педагогическое сообщество», – подчеркнула секретарь Госсовета.

Парламентарии также назначат новых членов Центральной избирательной комиссии Татарстана. В связи с тем, что на семь вакантных мест подано 11 заявлений, планируется применить рейтинговое голосование, пояснила Маврина.

На заседании планируется утвердить соглашение об установлении границ между Татарстаном и Марий Эл и обсудить законопроект, связанный с изменением границ Казани. О том, как реализовывались программы развития образования в 2021 году, расскажет глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин, а на правительственном часе вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева проинформирует о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В беседе с журналистами Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что все вопросы, которые предстоит рассмотреть депутатам, «интересные и жизненные». «После летних парламентских каникул провели первое заседание президиума Государственного Совета и определили для себя алгоритм действий, утвердили предложения в повестке дня. Ключевые вопросы связаны с текущими задачами. Начинается активная работа, каникулы закончились», – добавил он.

По словам главы парламента, активизировалась деятельность экспертных советов при комитетах Госсовета. В частности, расширилось число участников, которые до принятия законопроектов изучают, как их воспримут общество и правоприменители, насколько они актуальны. «Избиратели должны и через этот институт формировать свои предложения, чтобы в последующем учесть их при принятии решений законов, касающихся жителей республики», – подытожил Мухаметшин.