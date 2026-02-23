news_header_top
Общество 23 февраля 2026 10:42

На обслуживание линий «117» и «122» в РТ направят 54,7 млн рублей

В Татарстане на работу единых горячих линий «117» и «122» направят 54,7 млн рублей. Информация о соответствующем тендере размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит организовать работу операторов двух уровней. Сотрудники первого уровня будут принимать обращения граждан, а операторы-рекрутеры второго уровня — консультировать кандидатов по профильным вопросам.

Услуги планируется оказывать с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.

#горячая линия #госзакупки
