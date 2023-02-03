На оборудование и ремонт онкодиспансера Татарстана выделили более 260 млн рублей

Для Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана продолжают закупать современное оборудование для диагностики и лечения онкологических больных. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный врач онкодиспасера Ильгиз Хидиятов.

«Порядка 108 млн рублей было затрачено на закупку тяжелого оборудования в Республиканский клинический онкологический диспансер. Мы получили новый ангиограф, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом, получили оборудование для близкофокусной рентгенотерапии», – отметил главврач.

Ильгиз Хидиятов добавил, что, к примеру, оборудование для близкофокусной рентгенотерапии получило не только головное учреждение, но и альметьевский филиал.

«Для того, чтобы оборудование установить, необходимо было провести большой объем ремонтных работ. В том числе в ядерном центре. Вы понимаете, это очень затратный ремонт. Ведь необходимо привести в соответствие вентиляционную систему, энергоснабжение, позаботиться о том, куда мы будем утилизировать наши отходы, в частности радиоактивные. Президентом республики принято решение выделить более 160 млн рублей только в этом году для республиканского онкологического диспансера», – отметил он.

Аппараты, которые заменили в РКОДе, получат новую жизнь. Например, для ангиографа в Набережных Челнах готовят помещение, а КТ-аппарат будут перевозить в Альметьевск.

Главный врач РКОД подчеркнул, что Правительство страны ни на рубль не сократило финансирование программы по борьбе с онкологией. Средства поступают в срок и в необходимом объеме.