На обновление Шишкинских прудов в Елабуге направят 250 млн рублей

Фото: © «Татар-информ»

Глава Елабужского района Рустем Нуриев на итоговой пресс-конференции сообщил о продолжении работ по развитию территории Шишкинских прудов. В этом году на обновление пространства будет направлено 250 млн рублей.

«Особая экономическая зона вкладывает 250 млн рублей в продолжение Шишкинских прудов. Внизу все будет сделано, и интересно будет там», – отметил Рустем Нуриев.

Сегодня Шишкинские пруды уже стали одной из ключевых точек притяжения в Елабуге. На этой площадке проходят Спасская ярмарка, фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», фестиваль колокольного звона, «Поэзия огня» и другие культурные события. Здесь же организуются городские праздники – Сабантуй, Масленица, День молодежи, рок-фестиваль «Башня», фестиваль автозвука, литературные встречи.

Говоря о перспективах, Рустем Нуриев подчеркнул, что развитие Шишкинских прудов является частью более широкой стратегии по формированию туристического центра города. По его словам, в ближайшие пять лет историческая часть Елабуги должна стать постоянно действующим, живым городским пространством.

«Это намоленное место, где сами жители – это часть пешеходного потока», – отметил глава района.

В числе приоритетных задач он назвал проведение фестивалей и уличных мероприятий, а также развитие туристической инфраструктуры. Особое внимание планируется уделить созданию новых гостиниц и ресторанов, чтобы гости города могли задерживаться в Елабуге на более длительный срок.