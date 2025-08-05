На обновление рекламной инфраструктуры в Казани направят более 96 млн рублей

Муниципальную программу по развитию сферы наружной рекламы и информационного оформления реализуют в Казани до 2030 года. Согласно проекту постановления, проходящему антикоррупционную экспертизу, на реализацию этой инициативы предусмотрено 96,1 миллиона рублей за пять лет.

Основной задачей программы станет повышение инвестиционной привлекательности рекламного рынка и формирование современного, эстетичного городского пространства.

Особый акцент сделают на цифровые конструкции – прежде всего, экраны на остановках. В городе уже работают 159 цифровых еврощитов, 7 видеоэкранов и 22 медиафасада. Сеть цифровой рекламы будет расширяться.

Общее количество рекламных конструкций планируют увеличить с 423 до 620, преимущественно – на объектах социальной инфраструктуры.

Одновременно власти намерены усилить борьбу с незаконной рекламой. Средства из бюджета будут направлены на демонтаж нелегальных щитов, их хранение и утилизацию.

Также предполагается, что к 2030 году доходы от наружной рекламы возрастут на 82 миллиона рублей – с 378,2 миллиона до 460 миллионов ежегодно.