На обновление наружного освещения в Казани потратят более 40 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани в этом году планируют обновить освещение в 35 жилых массивах города – на работы направят свыше 40 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя горисполкома Игорь Куляжев.

«Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] продолжается реализация программы восстановления наружного освещения населенных пунктов города Казани. В рамках этой программы запланировано смонтировать более 1,4 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников в 35 жилых массивах города Казани на сумму порядка 40 млн рублей», — отметил докладчик.

В рамках реализации программы с 2018 по 2023 год в жилых массивах города уже было смонтировано более 9 тыс. энергосберегающих светильников на 300 улицах. Сегодня более 80% улиц обеспечены сетями дорожного освещения.

«В рамках дорожных работ новое освещение получит 35 участков дорог и тротуаров, на которых оно полностью отсутствовало. В том числе тротуар по проспекту Победы от дома №124 до улицы Сахарова, дорога от жилого массива Аки до жилого массива Белянкина, дорога по улице Евгения Шварца», — заключил Куляжев.