news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 апреля 2026 12:06

На обновление коммунальных сетей в Татарстане направят 12,5 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

Состояние коммунальных сетей и оборудования в Татарстане требует увеличения объемов работ по их реконструкции для повышения их надежности и снижения аварийности. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«В этом году наряду со средствами инвестпрограмм ресурсных организаций сохранено бюджетное финансирование в объеме 12,5 млрд рублей», – сказал глава Правительства РТ.

По его словам, в прошлом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры дополнительно выделены по федеральной и республиканской программам 12,6 млрд рублей, из которых более 10 млрд рублей – из регионального бюджета.

Было заменено 419 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения, семь котельных, уточнил Песошин.

#коммунальные услуги
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров