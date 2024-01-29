На обновление инфраструктуры электротранспорта в Казани нужно 5 млрд рублей

В Казани необходим капремонт 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий и четырех тяговых подстанций для бесперебойной работы электротранспорта. На это потребуется около 1 млрд рублей, а с учетом обновления изношенных трамвайных линий — более 5 млрд, сообщает «Метроэлектротранс».

В городе продолжаются работы по текущему содержанию контактных сетей. Так, за две недели рабочие заменили 1,6 км контактного провода по Сибирскому тракту — от трамвайного депо до ул.Халитова. Заменены секционы грузовых компенсаций на посту по ул.Сахарова в направлении на ул.Фучика, а на ул.Копылова – 8-метровый кронштейн после аварии, обновлены переходные шинки на перекрестке ул.Копылова и Фрунзе.

Кроме того, заменено пересечение троллейбус/троллейбус на перекрестке ул.Вахитова и Декабристов, на кольцевой Танковая, на Оренбургском тракте — у Казанской ярмарки – восстановлены несущие троса.

«В дни снегопада и после него проводилось дежурство на всех участках города. Выполнялись заявки центральной диспетчерской», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Ранее в МУП призвали казанцев не оставлять автомобили вблизи путей общественного электротранспорта.