На обновление центральной больницы Бугульмы в этом году направят 300 млн рублей

В этом году в Бугульме отремонтируют здание Центральной районной больницы. Работы охватят площадь более 4 тыс. кв. метров, их стоимость составит около 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского района.

В этом году будет выполнен монтаж лифтового оборудования, кондиционеров, сантехники, проведение пусконаладочных работ систем вентиляции, водоснабжения и водоотведения. В планах — ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории.

В основном корпусе медицинского учреждения будут расположены реанимация, операционный блок, отделения неврологии, кардиологии, хирургии и терапии, автоклав, эндоскопия, лаборатория, кабинеты УЗИ, диагностики и физиотерапии.

Глава Бугульминского района Линар Закиров проверил ход ремонта в больнице. Масштабные работы в медицинском учреждении проводятся с 2022 года благодаря национальному проекту «Здравоохранения».

В 2022 году проведены демонтажные работы, усилен фундамент. Помимо этого, рабочие заменили окна, кровлю, инженерные сети. В 2023 году в основном здании проведены внутренние отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Здесь обустроили систему вентиляции, заменили двери.

«В этом году мы планируем завершить ремонт основного корпуса нашей больницы. Здание 1963 года постройки. Общая площадь ремонта составит более 4 тыс. кв. метров. Капитальный ремонт выполняется в рамках реализации национального проекта. Я надеюсь, что в конечном итоге обновленная больница понравится бугульминцам, которым здесь будет оказываться высококвалифицированная помощь», — подчеркнул градоначальник.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.