На обеспечение татарстанцев доступным жильем в 2025 году могут направить 25 млрд рублей

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В 2025 году на государственную поддержку татарстанцев в обеспечении жильем могут направить 25,68 млрд рублей. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РТ, которое проходит антикоррупционную экспертизу.

Источниками финансирования программы выступают платежи организаций РТ — 10,9 млрд рублей, средства Госжилфонда при Раисе РТ — более 14 млрд рублей. Еще 700 млн рублей составят средства из бюджета республики на предоставление господдержки для семей, в которых родились или усыновлены дети, — 700 млн рублей.

Финансирование предоставляется на оплату первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье.

Отмечается, что на эти средства планируется построить 161,7 тысячи квадратных метров жилья.