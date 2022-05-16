На обеспечение мероприятий в парках Казани направят 2,3 млн рублей

На техническое обеспечение событий, которые пройдут в парках, скверах и общественных пространствах Казани летом этого года, потратят более 2,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнитель должен будет обеспечить проведение 13 кинопоказов на озере Кабан, восьми лекториев, семи ретрочетвергов, трех «танцплощадок», трех автокинотеатров, двух свопов (вечеринок с обменом ненужными вещами) и двух мероприятий на набережной Казанки.

Кроме того, потребуется поспособствовать организации «Джаза в Лядском саду», стендапа, ужина на смотровой площадке Центра семьи «Казан», диджей-сета на воде, вечера винила и летних фестивалей №1 и №2.

В качестве заказчика выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Сумма учитывает необходимость аренды оборудования на текущий год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 мая, а подрядчика определят 26 мая. Работы будут проводиться после заключения контракта по согласованию с заказчиком, но в период до 10 октября 2022 года.