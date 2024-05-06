На объектах сельского хозяйства в Татарстане произошло четыре пожара

В Татарстане в этом году на объектах сельского хозяйства произошло четыре пожара, они уничтожили четыре строения. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Хозяйства, допустившие на сельхозземлях пожары в этом году, согласно постановлению Правительства РФ будут лишены всех федеральных субсидий в 2025 году», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.

По словам Зяббарова, в прошлом году на объектах сельского хозяйства произошло 42 пожара, от которых пострадали 23 строения и восемь единиц техники. Ущерб составил 6 млн рублей.

Спикер добавил, что, несмотря на принимаемые профилактические меры, с начала этого года в хозяйствах республики произошло четыре несчастных случая.

«Четвертого мая первый в текущем году зафиксирован смертельный случай в хозяйстве „Ярыш“ Альметьевского района. При обслуживании сеялки в движении погиб студент третьего курса Сармановского аграрного колледжа», — рассказал он.

Кроме того, травмы различных степеней тяжести получили на производстве работники компании «Красный Восток» в Зеленодольском районе, агрофирмы «Аняк» Актанышского района и предприятия «Челны Бройлер» Тукаевского района.