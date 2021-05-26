Казанскую постановку «Корсара» оценили солисты театров России на Нуриевском фестивале

Интерпретацию истории о любви и вражде, верности и предательстве художественного руководителя балетной труппы театра Владимира Яковлева казанцы знают уже два года: премьера новой редакции «Корсара» прошла в рамках XXXII фестиваля имени Рудольфа Нуриева. Однако приглашенные солисты – Эрнест Латыпов (Конрад), Анжелина Воронцова (Медора) и Елена Свинко (Гюльнара) – оценили ее впервые.

И хотя хореография мало отличается от той, что идет в стенах Михайловского театра, где работают Латыпов и Воронцова, тем не менее, оба солиста дали высокую оценку художественному оформлению спектакля. К их мнению присоединилась и Елена Свинко.

«Декорации очень красивые, сцена красочная, яркая, насыщенна восточным колоритом. На сцене было очень уютно во многом благодаря поддержке труппы. Здесь работают невероятно дружелюбные коллеги, готовые поддержать в любой момент: подсказать, направить, подтолкнуть, если ты где-то растерялся. Невероятно ценная теплая рабочая атмосфера», - рассказала Елена Свинко.

Комментировать значения Гюльноры в постановке Свинко отказалась, лишь добавила: «Все-таки у моей героини значимая роль в спектакле, и надеюсь зрители тоже ее когда-нибудь полюбят».

Немного истории

И хотя мировая премьера постановки Петипа и Константина Сергеева прошла в 1856 году, казанцы впервые увидели творение Адольфа Адана спустя почти 120 лет. Татарстанская премьера была поставлена Диной Ариповой – в то время главным балетмейстером театра. От каноничной истории осталась только музыка: сюжетная канва, персонажи и хореография были в значительной степени пересмотрены. Елена Панкова, приглашенная из Санкт-Петербурга, в 2004 году вернула на казанскую сцену хореографию Петипа и Сергеева, а два года назад постановка вновь была обновлена.

«Сохранение шедевров классического наследия – одна из главных задач любого академического театра. Однако всякий раз, когда мы обращаемся к возрождению такого рода спектаклей, возникает проблема выбора – осуществлять ли реставрацию в ее первоначальном виде или взять на себя смелость внести что-то новое, созвучное нашему времени? Я уверен в том, что спектакли классического продолжают волновать сердца зрителей именно потому, что к ним обращаются современные хореографы, каждый из которых, сохраняя лучшее из созданного предшественниками, вносит свое видение», - рассказал Владимир Яковлев.

Неаутентичная каноническая редакция

В редакции Яковлева была возвращена логика действия. Режиссер считает, что «Корсар» – сюжетный спектакль, поэтому поведение героев, мотивы их поступков должны быть оправданы и понятны зрителю.

Потому некоторые номера и сцены «переехали» на новые места. Например, Трио одалисок из сцены базара оказалось в гареме Сеида-паши. По мнению Яковлева, наложницы правителя должны ублажать его, а не жителей города.

Важной манипуляцией стал режиссерский ход, в котором было оправдано появление вставного номера «Оживленный сад» в сцене гарема. В казанской постановке Сеид-паша настолько опьянен вином и красотой Медоры, что ему видится сон, в котором красавицы-наложницы во главе с ней «кружатся» в танце.

Оформление постановки также расширили современные цифровые возможности. Балет дополнился видеопроекциями кораблекрушения вначале и свадебного морского круиза Кондрада и Медоры в конце.

«Декорации поражают воображение – очень красочные. Казанцы должно быть гордятся своим театром, ведь здесь идут достойные постановки, которые украшает прекрасная труппа. Сама хореография мне очень знакома – в Михайловском театре “Корсар” также каноничен, потому я быстро приспособился к казанской версии. Вообще, в этом спектакле я чувствую себя как рыба в воде. Мне близок и понятен темперамент моего персонажа», - признался Эрнест Латыпов.

Мужчина должен оставаться мужчиной

Латыпов отметил, что его герой невероятно актуален в XXI веке. На его взгляд, западные веяния не всегда хорошо сказываются на жизненные приоритеты и ценности современных мужчин.

«Если мужчина дал слово – он обязан его сдержать. Потому и не нужно разбрасываться обещаниями налево и направо. И в этом спектакле это отражено. Мужчина должен оставаться мужчиной», - уверен Латыпов.

В амплуа благородного мужчины солист Михайловского театра уже представал перед казанской публикой в спектакле «Шурале».

«Я исполнял партию Али-Батыра, и тогда мне также не пришлось ничего выдумывать, несмотря на то, что я уже долгое время живу в Санкт-Петербурге. Все-таки татарская кровь во мне давала о себе знать. (По отцовской линии я – татарин.) Потому и в Казань приезжаю как к себе домой, хотя сам родом из Киргизии. В этот раз наконец удалось немного погулять по городу, и признаться, я был ошеломлен его красотой. Невероятно горд за татарскую столицу», - рассказал Латыпов.

Исполнительница партии Гюльнары оказалась в Казани и вовсе впервые и по ее признанию, она воодушевилась городом.

«Очень красивый город. Много достопримечательностей и каждый закоулок буквально наполнено местным колоритом. Невероятна историческая часть города – я до сих пор нахожусь под большим впечатлением», - призналась Свинко.

К сожалению, солисты не примут участие в гала-концерте фестиваля, и остается надеться, что тепло встреченные танцовщики появятся на сцене татарского театра оперы и балета на следующий год. А пока казанцев и гостей республики уже сегодня ждет постановка «Баядерка», которая будет представлена примой и премьером театра «Астана Опера», лауреатами многочисленных конкурсов Айгерим Бекетаевой и Бахтияром Адамжаном.

Фотографии Владимира Васильева