На ноябрьских распродажах жители Казани готовятся потратить 24 тыс. рублей – опрос

В среднем один житель Казани готовится потратить на ноябрьских распродажах – во Всемирный день шопинга 11 ноября и Черную пятницу - более 24 тыс. рублей, подсчитали эксперты «Авито», опросив 10 тыс. россиян*.

Также выяснилось, что казанцы, у которых меняется потребительская корзина в период распродаж, узнают о сезонных скидках из рекламы в интернете, в том числе — на маркетплейсах и классифайдах (48%).

В период ноябрьских распродаж больше обычного покупают жители России в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. Так, 40% и 39% респондентов соответственно заявили, что во время осенних акций число их покупок растет по сравнению с другими сезонами. Похожий тренд наблюдается и среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет: 34% отметили рост покупательской активности во время Всемирного дня шоппинга (11.11) и Черной пятницы. Около 30% россиян, которые закупаются на осенних распродажах больше обычного, приобретают товары на классифайдах и маркетплейсах.

«Классифайды — площадка, где в распродажах участвуют не только магазины, но и обычные пользователи. В среднем товары в период крупных распродаж получают до 44% больше просмотров и контактов. В июне участие в распродажах приняли почти полмиллиона продавцов, которые предлагали порядка 11 млн различных товаров. Думаем, что на ноябрьских распродажах, количество участников станет больше», – рассказывает руководитель категории Lifestyle в Авито Никита Шашкевич.

Несмотря на популярность Всемирного дня шопинга и Черной пятницы, больше половины казанцев (51%) не готовятся к ним заранее. Лишь 29% составляют список нужных товаров, а 25% выделяют на покупки определенный бюджет. Около 22% казанцев рассматривают сумму до 10 тыс. рублей, 16% — до 20 тысяч рублей, а 15% — до 30 тыс. рублей.

На распродажах каждый третий житель Казани (32%) покупает подарки на новогодние праздники, 31% — одежду и обувь, 23% — гаджеты, 20% — товары для красоты и здоровья, 20% — бытовую технику и электронику, 18% — принадлежности для хобби.

У мужчин по сравнению с женщинами одежда и обувь значительно реже вызывает изменения в потребительской корзине (20% vs 29%). Женщины (30%) чаще мужчин (18%) рассматривают к покупке подарки к новогодним праздникам.

*исследование проводилось среди 10 000 работающих россиян в возрасте от 18 лет