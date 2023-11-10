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На новые площадки ТКО в Казани потратят 4,6 млн рублей
Новые площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) появятся в Авиастроительном районе Казани. На это выделят 4,6 млн рублей, говорится в тендере на сайте госзакупок.
Мусорные площадки расположатся по улицам 2-я Бадаева, Бадаева, Гудованцева, Школьная (жилой массив Кадышево), Тамбовская и Чайковского. Самая дешевая из них оценивается в 544 тыс. рублей, самая дорогая – более 1 млн рублей.
Срок исполнения контракта – до 15 февраля 2024. Средства будут выделены из бюджета города.
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