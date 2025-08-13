На «Новую волну» в Казани продали 96% билетов

Мэр Казани Ильсур Метшин оценил ход строительства сцены для музыкального международного конкурса «Новая волна», которую возводят около стадиона «Ак Барс Арена». Градоначальник рассказал, что на мероприятие уже продали 96% билетов.

«Нас радует количество туристов, которые уже выбрали Казань своим местом на период с 21 по 26 августа. 96% билетов проданы, и только 11% из них выкуплены жителями Казани, Татарстана. Поэтому огромное количество гостей приезжает. Ну а улицы наши, набережные станут местом, где можно будет встретить мегазвезд нашей российской эстрады», — сказал Метшин.

Сцену начали устанавливать еще в конце июля. Несколько дней назад фотографиями с видом на стройку с высоты птичьего полета поделилась руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. Торжественное открытие фестиваля состоится 21 августа, а гала-концерт и церемония закрытия – 25 и 26 августа соответственно.

Ранее, с 2002 по 2014 год, фестиваль проходил в Юрмале (Латвия), а с 2015 года – в России, сначала в Краснодарском крае. Мероприятие состоится в зале New Wave Hall, построенном специально для этого конкурса. В финале нынешнего года выступят 13 участников из шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и России. Вечером 8 августа Фирменный автобус «Новой волны» доставил конкурсантов из Москвы в Казань.

Накануне, 12 августа, они стали соавторами барельефа, который после завершения конкурса установят на одной из улиц Казани. В жюри международного конкурса «Новая волна» будут сидеть знаменитые российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti.

Композитор, народный артист России, продюсер фестиваля Игорь Крутой объяснил выбор Казани в качестве площадки для проведения фестиваля тем, что в Татарстане абсолютно особенным образом относятся к крупным мероприятиям и музыкальной индустрии. Он подчеркнул, что здесь окажется подчеркнута водная тема. Из-за близости рек, Казанки, Волги и Камы, название фестиваля «Новая волна» подтверждает свой смысл.