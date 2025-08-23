news_header_top
Общество 23 августа 2025 01:37

На «Новую волну» в Казани Филипп Киркоров пришёл с виртуальным помощником

На красной дорожке второго дня «Новой волны» Филипп Киркоров появился с миниатюрным виртуальным помощником в форме питомца по имени Абби. Миниатюрный гаджет мгновенно привлёк внимание журналистов.

«Это мой походный друг, виртуальный помощник. Он показывает погоду, поёт наши песни, успокаивает», — объяснил Киркоров.

Гаджет неожиданно проявил себя во время разговора о личной жизни дочери артиста. Когда журналисты поинтересовались, есть ли у Виктории женихи, Абби немедленно отреагировал, вызвав смех у присутствующих. «Видите, как реагирует мой друг, когда заговорили о женихах!» — прокомментировал певец.

Киркоров уточнил, что для общения с гаджетом требуется знание английского языка. Артист также отметил, что это эксклюзивная разработка: «Это маленький GPT. Просто надо знать английский»

