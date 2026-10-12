На новую меру поддержки молодым матерям в бюджете РТ заложат полмиллиарда рублей

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В бюджете Татарстана на 2027 год предусмотрят 562 млн рублей на новую меру поддержки женщинам, родившим вторых и последующих детей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В проекте бюджета пока эти средства не учтены. Это поручение поступило после внесения законопроекта о бюджете в Государственный Совет», – сказала она.

Герасимова отметила, что с 1 января 2027 года Раисом РТ Рустамом Миннихановым согласована новая мера поддержки – единовременная выплата в размере 350 тыс. рублей женщинам в возрасте до 25 лет при рождении второго и последующих детей. Она направлена на решение вопросов демографической политики.

Всего на раздел «Социальная политика» в проекте бюджета Татарстана на 2027 год выделено 82 млрд рублей.

Во время обсуждения законопроекта о бюджете депутат Госсовета, председатель Профсоюзов РТ Елена Кузьмичева поинтересовалась возможностью предоставления и финансирования «маминого дня» сотрудникам бюджетной сферы.

«Вопросы предоставления «детского дня» не регламентируются федеральным законодательством. Рекомендовано постановлением от 1991 года предоставлять женщинам детский день. В настоящее время предоставление такого дня носит рекомендательный характер и полностью регулируется локальными нормативно-правовыми актами, коллективными договорами, а оплата таких дней осуществляется в пределах средств фонда на оплату труда», – уточнила заместитель министра финансов.