На новости «Татар-информа» можно подписаться в Telegram и Дзен

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Читатели «Татар-информа» помимо сайта tatar-inform.ru могут получать новости еще на двух популярных в России площадках – в Telegram-канале и Дзене.

В канале «Татар-информа» в Дзене выкладываются лонгриды – аналитические статьи, обзоры, репортажи, а также самые читаемые новости сайта. За последние три месяца число подписчиков на этой площадке увеличилось вдвое и превысило 7 тысяч.

Многие материалы нашего сайта набирают большое количество просмотров именно в Дзене. Самыми читаемыми материалами, которые по итогам трех месяцев набрали более ста тысяч просмотров, стали следующие: «Фанис Хусаинов, угнавший БТР ВСУ: «Мама родила нас не для того, чтобы прятались дома» – публикация набрала 149 835 просмотров. На втором месте – «Вынудить остановить атомные энергоблоки»: что дают удары по электростанциям Украины» (141 419 прочтений). На третьем – «Умирала три дня»: подробности убийства девочки с ДЦП, за которое судят приятеля матери». Этот материал прочитали 119 434 раза.

В Telegram-канале «Татар-информ. Главное» выкладывается оперативная информация, выдержки из самых важных новостей дня и наиболее актуальные лонгриды.

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