На новом «Уроке цифры» школьники узнают о быстрой разработке и low-code платформах

В течение апреля для учащихся 1-11-х классов будет проводится «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений». Организаторам проекта являются АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России.

Учащиеся узнают, как качественно и быстро разрабатывать прикладные программные продукты. Урок состоит из видеоролика с объяснениями и интерактивного тренажера — слушателям расскажут об особенностях и методах разработки программ с использованием специализированных средств («low-code платформы»).

Урок цифры «Быстрая разработка приложений» демонстрирует, что в реальности программирование и IT могут быть доступнее, чем кажутся на первый взгляд. Проект проводится в России с 2018 года.