На «Новой волне» в Казани прошел творческий вечер Ларисы Долиной

На Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» в Казани сегодня прошел творческий вечер Народной артистки России Ларисы Долиной. В нем принял участие певец Стас Михайлов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Лариса Долина – человек, который очень критически относится к тому, что песни поют неправильно. Она должна быть строгой, когда дело касается творчества», – рассказал журналистам музыкант.

Он отметил, что знаком с Долиной примерно 10 лет.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.

Сегодня на «Новой волне» – первый конкурсный день.