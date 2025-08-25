news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 00:10

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

Читайте нас в
Телеграм
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль
Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Григорий Лепс, прибывший на «Новую волну» в Казань вместе со спутницей Авророй Кибой, высоко оценил столицу Татарстана. Певец заметил, что город сильно преобразился и выглядит прекрасно.

«Прекрасный город, замечательный. Казань преобразилась очень сильно. Планирую посетить Казанский Кремль. Я бывал, конечно, но еще раз с удовольствием», – рассказал артист.

Не обошел вниманием певец и местную кухню, упомянув традиционные угощения – чак-чак и эчпочмак. Однако он уточнил, что пока не успел всё попробовать, пообещав наверстать упущенное.

Вероятность того, что и его спутница присоединится к дегустированию местной еды, Лепс прокомментировал в шутливом тоне: «Аврора, она голодает – худеет».

Оказался затронут и недавний день рождения Лепса. Он пояснил, что в этом году не отмечал его масштабно, а работал – давал концерт. «Вот 65 лет отметим по-настоящему!» – заключил артист.

#новая волна
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025