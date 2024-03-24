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Политика 24 марта 2024 15:18

На новой неделе Путин проведет совещание с Совбезом и телефонные переговоры

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В графике Президента России Владимира Путина на новую неделю — совещания с Советом безопасности и по экономическим вопросам. Планы главы государства озвучены в передаче «Москва. Кремль. Путин» — фрагментом в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.

Подчеркнуто, что особое внимание Президента в этот период будет уделено расследованию теракта в «Крокус Сити Холле», а также контролю за ходом оказания помощи пострадавшим. В этой связи график главы государства может претерпеть изменения — так, запланированная поездка в один из регионов находится под вопросом.

Кроме того, ожидаются международные телефонные переговоры — звонки от зарубежных лидеров продолжат поступать.

#Владимир Путин #планы
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