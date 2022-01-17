На новогодних праздниках парки Казани посетили около 520 тыс. человек

Более полумиллиона человек посетили казанские парки и скверы в период новогодних каникул. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов.

Он отметил, что в общественных пространствах Казани завершилась зимняя программа «Вот-вот». Она продлилась с 17 декабря по 15 января и включала 87 бесплатных мероприятий, которые прошли в 24 парках города.

«Всего в период новогодних праздников наши парки посетили около 520 тыс. человек», — подытожил Гарипов.

Он добавил, что впервые зимние активности прошли в новых общественных локациях — на набережной Казанки и в парке ЖК «Салават Купере». Также впервые на озере Комсомольское был организован праздник для любителей зимнего закаливания, а по дорогам города впервые курсировал новогодний «парковый рейс».

«Учитывая высокий интерес горожан к этому маршруту, мы планируем доработать его и включить в нашу летнюю программу», — заключил Роберт Гарипов.