На новогодние праздники в Татарстане будет работать восемь глэмпингов. Это Urman Camp, глэмпинг «Лебедино ECO» в Алексеевском районе, My Ahome в поселке Шуран Лаишевского района, Best glamp «Лесная поляна», глэмпинг Glamptown на озере Комсомольское в Казани, «Дикая дача» в Пестречинском районе и «Камский трофей» в Камском Устье. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Еще один вариант отдыха, который будет интересен жителям и гостям Татарстана, — это глэмпинги. Они приобретают всё большую популярность. В Татарстане открылось много таких загородных объектов. И встретить Новый год или провести новогодние каникулы на природе в лесу можно в очень комфортных условиях», — отметил спикер.

Сейчас многие из глэмпингов перешли на круглогодичный формат и предлагают своим гостям теплые домики, бани, чаны с горячей водой, мангальные зоны.

«Все глэмпинги готовы принимать гостей. Будет организована новогодняя программа с активным отдыхом и зимними развлечениями», — резюмировал руководитель госкомитета.