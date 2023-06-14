На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области случился пожар. Огонь охватил кровлю на шестом энергоблоке, сообщает ТАСС.

По данным агентства, площадь горения составляет 200 квадратных метров.

Персонал был эвакуирован. В данный момент к тушению пожара привлекли 46 человек и 15 единиц техники.

В пресс-службе ГРЭС заявили, что открытого горения нет. Работа станции была приостановлена.

По информации агентства, в результате пожара пострадали три человекп. В настоящее время их осматривают врачи.