На номерах «КАМАЗ-мастера» во время «Дакара» будет российский флаг, несмотря на санкции

Несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), во время ралли-марафона «Дакар» на государственных номерах машин команды «КАМАЗ-мастер» будет присутствовать флаг России. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель команды Владимир Чагин, передает ТАСС.

«Мы находимся в этом двухлетнем периоде (действия санкций — прим. Т-и), на нашей одежде нет флагов, если добираемся до подиума, не слышим гимна страны. Но никакие санкции не отнимут наш русский дух, наши стремления, нашу цель быть на подиуме», — заметил глава «КАМАЗ-мастера».

По словам Чагина, в преддверии ралли гонщики еще раз изучили «актуализированные санкции». Так как «Дакар» является этапом чемпионата мира, в следующем году на экипировке и на машинах они не смогут использовать российский флаг.

Однако спортсмены все-таки нашли выход. «<…> нам повезло — на наших машинах „КАМАЗ“ установлен государственный номерной знак, там есть маленький флаг, санкции его не касаются», — пояснил Владимир Чагин.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомочность решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны, использовать ее гимн и герб. При этом он сократил срок действия ограничений вдвое: он завершится 16 декабря 2022 года.

Ралли-марафон «Дакар 2022» пройдет со 2 по 14 января на территории Саудовской Аравии.