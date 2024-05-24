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На Ноксинском спуске организуют встречу по случаю Международного дня соседей
Штаб общественной поддержки Республики Татарстан проведет 27 мая встречу на Ноксинском спуске с жителями близлежащих многоквартирных домов по случаю Международного дня соседей. Событие пройдет в формате пикника на природе, сообщают его инициаторы.
Участники мероприятия смогут пообщаться, познакомиться и обсудить волнующие их темы. Не возбраняется захватить с собой детей. Для пришедших на встречу будет организовано чаепитие. Кроме того, каждый желающий может принести что-то сладкое к общему столу.
«Международный день соседей — это отличная возможность наладить и укрепить соседские связи, обсудить актуальные вопросы и вместе внести вклад в развитие доброжелательной и сплоченной общины», — прокомментировала предстоящее событие заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева.
К встрече присоединится представитель волонтерской организации «Братство волонтеров Татарстана» Адель Гимадеев. В завершение мероприятия Анастасия Исаева подпишет с ним соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Центра объединения гражданских инициатив «Единые».
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