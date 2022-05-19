На «Ночи в музеев» в Пестречинском районе пройдут кинопоказы под открытым небом

В Пестречинском районе Татарстана на двух площадках проходит всероссийская акция «Ночь музеев 2022». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

21 мая «Ночь музеев-2022» состоится в деревне Альвидино, в Музее Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Гостей ждут интересные игры, конкурсы, квест-игра «Музейный следопыт», работа интерактивных площадок и мастер-классы, концертная программа «Дыхание музея» и беспроигрышная лотерея. Именно в этот вечер каждый желающий сможет бесплатно посетить музей.

Акция начнется в 15.00 и завершится в 21.00 бесплатным кинопоказом фильма под открытым небом «Дети 41-го года».

В Пестречинском краеведческом музее «Ночь музеев 2022» уже стартовала. Библиотекари подготовили обширную программу: интеративную игру «Найди экспонат», ночной квест «В гостях у Плещеева» и военно-исторический квест «Они сражались за Родину», мастер-класс по пошиву тюбетеек «Рукоделия наших предков», экскурсии, весенний кинофестиваль «правильных фильмов». «Ночь музеев» также украсили выступление ансамблей «Калинушка», «Сайяр» и ветеранов сцены.

«„Ночь музеев“ всегда интересна для населения района, — поделилась с „Татар-информом“ директор краеведческого музея Елена Корябина. — Акцию посещают люди разных возрастов, особенно много молодежи и школьников».