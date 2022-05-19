На «Ночи музеев 2022» в Челнах представят спектакли и виртуальные экскурсии по Эрмитажу

В пятницу, 20 мая, в Набережных Челнах состоится ежегодная акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев. Вход для всех посетителей в этот день будет свободным, сообщается в Telegram-канале «Культурные Челны».

Обширную программу представят историко-краеведческий музей и картинная галерея. Мероприятия в музее начнутся в 17.00 и продолжатся до 22.00.

В выставочном зале на первом этаже посетители смогут осмотреть экспозиции «Победа: нам жить и помнить», «Ислам в музейных редкостях», выставку частной коллекции оружия, посмотреть фильм «Музеи мира». Экспозиция «Строительство КАМАЗа» будет представлена в зале КАМАЗа.

На втором этаже развернутся ожившие экспозиции — «Женский уголок», «Купец», «Русская изба», «Татарская изба», «Принятие в пионеры», здесь же можно будет сделать красочные фотографии.

В Набережночелнинской картинной галерее мероприятия начнутся в 16.00 и завершатся в 22.00. В большом зале состоится спектакль «Незабываемые попутчицы» по пьесе Ольги Дрей от режиссера Екатерины Запольской, встреча с художником заслуженным деятелем искусств РТ, членом Союза художников России Риятом Мухаметдиновым в рамках открывшейся выставки «Хоррият», лекция «Тайна черного квадрата», которую проведет научный сотрудник картинной галереи, заслуженный деятель искусств РТ Хамза Шарипов.

В малом зале гостей приглашают послушать музыкальные композиции на саксофоне в исполнении Всеволода Ногтева, посетить акцию «Дарю музею», литературно-художественный конкурс рисунков «Русский язык в картинках» и спектакль «Дорогая Елена Сергеевна!» по пьесе Людмилы Разумовской. Режиссер — Луиза Добрынина (Набережночелнинский колледж искусств). Также для участников «Ночи музеев 2022» будут работать выставки, для детей пройдет виртуальное путешествие по залам Эрмитажа и многое другое.