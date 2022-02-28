«На ночь уходили в бомбоубежище»: в Татарстане встречают переселенцев с Донбасса

Организованный приезд переселенцев ДНР и ЛНР в Татарстан пока не состоялся – судя по всему, в связи с проведением спецоперации на Украине такой вопрос уже не так актуален. Но они приезжают частным порядком. Как их встречают в республике?

Cемью из Украины на днях навестили замруководителя исполкома Кайбицкого района по социальным вопросам Фания Петухова и представители социальных служб Фото: kaibicy.ru

Представители власти привезли переселенцам продукты и сладости для детей

Ирина Загарий с двумя детьми девяти и двух лет в феврале эвакуировались из Горловки. Семья поселилась в селе Большое Подберезье Кайбицкого района, где живут родственники Ирины – Людмила Потапова с сыном Александром. Вынужденные переселенцы временно остановились у родных. Как сообщает газета «Кайбицкие зори», Потаповы помогли купить билет для перелета из Ростова в Казань, помогли приехать и в Большое Подберезье.

По поручению главы Кайбицкого района семью из Украины на днях навестила замруководителя исполкома по социальным вопросам Фания Петухова. Вместе с ней на встречу с переселенцами приехали представители социальных служб – начальник отдела соцзащиты Наталья Багавиева, специалист отдела образования Агния Шоркина, а также педагог Большеподберезинской школы Еленой Овечкина и секретарь сельского поселения Юлия Пыгина. Они интересовались, в чем нуждается семья, какая необходима помощь, предоставили координаты телефонов социальных служб, дали ценные практичные советы.

Представители муниципальной власти привезли с собой продукты первой необходимости, а также сладости и фрукты для детей. Благотворительную помощь добросердечно оказала индивидуальный предприниматель Гулия Мутыгуллина из Больших Кайбиц.

Ирина смогла взять с собой из Горловки только документы, одежда и вещи остались на Украине. Поэтому она с благодарностью приняла подарки.

«На Украине постоянно были проблемы с водой и электричеством»

Еще одна семья из Донецкой народной республики в феврале поселилась в поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района. Ирина и Эдуард Гончаровы приехали в Татарстан из Макеевки.

Еще одна семья из Донецкой народной республики в феврале поселилась в Камско-Устьинском районе Фото: kamskoe-ustie.ru

Маркшейдер по образованию Эдуард Гончаров с 2014 по 2018 год жил вместе с семьей в Татарстане и работал на «Фонике-ГИПС». Дочка даже ходила в местную школу, но учебные программы настолько разнились, что семье пришлось вернуться назад в Макеевку. Газета «Волжские зори» опубликовала небольшое интервью с Ириной Гончаровой.

Почему сейчас вы приехали без дочери?

Она окончила школу и поступила в вуз. Сейчас дочь пишет диплом, поэтому отказалась с нами ехать, хочет окончить институт.

Как вы жили на Украине в последние годы?

Тяжело. Днем жили в квартирах, а на ночь уходили в бомбоубежище, потому что обстрелы были в основном по ночам. С 2018 года в городе появились сирены, которые оповещали о начале обстрелов, и мы бежали в укрытие. На Украине постоянно были проблемы с водой и электричеством, но магазины работали.

Как вы выехали из ДНР?

Мы уехали на такси до Ростова, по дороге было много автобусов. Полные людей, они вереницей шли в Ростов. Там на железнодорожном вокзале встретила своих макеевских, они меня отвели к волонтерам, которые записали все мои данные и то, что я еду в Татарстан.

«Как только все успокоится, я вернусь домой»

Эдуард в 2018 году после увольнения с «Фоники-ГИПС» получил расчет и купил небольшую квартиру в Куйбышевском затоне. Так что ехать им было куда. У Эдуарда российское гражданство, он и работает в России. У Ирины гражданство ДНР.

«Очень беспокоимся за дочь. Постоянно на связи, но все равно переживаем. Как только все успокоится, я вернусь домой. Хотя у вас здесь очень хорошо – спокойно, все есть, свет горит, вода течет. Очень красивая и аппетитная выпечка на прилавках, а какая у вас сметана – я даже поправилась немного на ваших харчах. Но домой очень хочется», – рассказала Ирина.

На днях у семьи Гончаровых побывали глава Затонского поселения Николай Ефимов и представитель противопожарной службы Дмитрий Бобров, который привез автоматические пожарные извещатели. Эдуард Гончаров сказал, что сам установит их в каждой комнате.

Глава поселения Николай Ефимов поинтересовался, что необходимо семье. Оказалось, что всем необходимым они обеспечены. Привыкли обходиться малым.