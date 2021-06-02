На Нижнекамском заводе грузовых шин назначен новый директор

Исполнительным директором ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» стал Фаиль Миннегалиев. Прежний директор Цалик Портной занял должность руководителя проектного офиса в УК «Татнефть-Нефтехим». Об этом сообщает пресс-служба ООО «Торговый дом „Кама“».

Фаиль Миннегалиев родился 22 июля 1976 года в Нижнекамске. В 2002 году окончил Татарский институт содействия бизнесу по специальности «Финансы и кредит», а в 2007-м — Казанский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

Первым местом работы Миннегалиева в 1994 году стал ремонтно-механический цех завода бутилкаучука АО «Нижнекамскнефтехим». В разное время он трудился слесарем-ремонтником и машинистом компрессорных установок завода по производству синтетических каучуков. 2008 году назначен директором водно-спортивной базы ООО «СБО „Шинник“».

В 2010 году стал начальником цеха подготовки сырья завода грузовых шин ОАО «Нижнекамскшина»; с 2012 по 2018 год работал начальником двух цехов в ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». С июля 2018 по май 2021 года трудился начальником цеха подготовки сырья в ООО «Торговый дом „Кама“».

Нижнекамский завод грузовых шин входит в шинный комплекс «Татнефти» Kama Tyres. Он является крупным предприятием по производству грузовых шин в России и странах СНГ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ назвал шинный комплекс Нижнекамска лучшим поставщиком.