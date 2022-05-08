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Происшествия
8 мая 2022  14:57
Павел Климчак

На Нижнекамском водохранилище у Челнов уровень воды поднялся на 8 сантиметров

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В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ поделились информацией о гидрологической обстановке в республике.

Так, на Куйбышевском водохранилище около Верхнего Услона уровень воды опустился на 4 сантиметра, на Нижнекамском водохранилище у Челнов немного иная ситуация – уровень воды поднялся на 8 сантиметров. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС вода опустилась сразу на 42 сантиметра.

Весенний подъем уровня воды по-прежнему продолжается на реке Вятке. Тем не менее подтопленных участков в Татарстане на сегодняшний день нет.

#ГУ МЧС по РТ
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