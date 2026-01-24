На Нижнекамском водохранилище спасли рыбака, потерявшегося ночью

На Нижнекамском водохранилище возле села Ижевка в Менделеевском районе РТ спасли рыбака, потерявшегося ночью.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, поступило сообщение, что 61-летний мужчина пошел на зимнюю рыбалку, однако из-за темноты найти дорогу назад уже не смог. На поиски рыбака выехали спасатели ЗПСО №6 и участковый полицейский. С помощью судна на воздушной подушке они осматривали реку Каму, а также Иж и Ик.

Мужчину нашли уже после рассвета в 6 км от берега. Он не пострадал и в помощи врачей не нуждался, поэтому после спасения был передан родственникам и полиции.

Спасатели рекомендуют всем уходящим на зимнюю рыбалку сообщать близким о маршруте и времени возвращения, избегать незнакомых мест, брать с собой нож, карту, фонарик, еду, воду, лекарства и заряженный телефон. Также важно учитывать свои силы и здоровье – пожилым рекомендовано не ходить далеко и в одиночку. ‎