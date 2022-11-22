На нижнекамском предприятии СИБУРа запустили новую экологичную котельную
На «Нижнекамскнефтехиме» начала работу новая газовая котельная, которая будет обогревать 11 производственных объектов, расположенных на территории биологических очистных сооружений (БОС) предприятия. Новую экологичную котельную построили взамен устаревшей мазутной, которая была введена в эксплуатацию более полувека назад.
По расчетам специалистов, замена мазутной котельной на газовую позволит уменьшить на 81% выбросы загрязняющих веществ.
Модульная котельная запускается при помощи одной кнопки. Обслуживанием объекта занимается специализированная организация. В новой котельной установлено оборудование, которое в случае изменения погоды в автоматическом режиме регулирует температуру теплоносителя. Это позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы на выработку тепловой энергии.
Начальник производства очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Михаил Романов заметил: «При эксплуатации газовой котельной, в отличие от мазутной, происходит примерно трех-четырехкратная экономия энергоресурсов. Кроме этого, новая котельная помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду».
Замена мазутной котельной на газовую входит в число обновлений, которые произошли на биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» за последние несколько лет. На БОС проведены два этапа масштабной реконструкции. Были обновлены узлы механической очистки коммунальных и промышленных сточных вод. Также построен новый коллектор промливневых стоков протяженностью 14,8 километра. Общая сумма затрат составила 3,36 млрд рублей.
В результате масштабной реконструкции БОС обеспечена надежная очистка стоков в условиях развития производственных мощностей предприятий Нижнекамского промышленного узла и инфраструктуры города.