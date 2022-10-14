На нижнекамском предприятии СИБУРа внедряют цифровой инструмент «Мобильные обходы»

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В технологических процессах на заводах «Нижнекамскнефтехима» задействовано тысячи единиц оборудования. За их бесперебойной работой следят сотрудники предприятия – они регулярно проводят обходы и контролируют исправность приборов. До недавнего времени весь этот процесс проходил в оффлайне, создавая определенные неудобства. Внедрение цифрового инструмента «Мобильные обходы» позволяет решать эти задачи.

Проект «Мобильные обходы» уже прошел апробацию на производствах ДБО, ДССК, в цехе полимеризации стирола завода пластиков, на установке сжатого воздуха завода этилена, а также в четырех цехах завода бутилового каучука.

Новинка предполагает использование специального мобильного приложения, электронного взрывозащитного девайса, web-интерфейса, дашбордов и NFC-меток на маршрутах обходов. Реализация этого комплексного ИТ-решения помогает специалистам собирать, фиксировать и передавать информацию об оборудовании при выполнении осмотров и обходов, а руководителям – планировать обходы, составлять график работы, получать доступ к актуальной информации о ходе выполнении обходов и состоянии оборудования, а также работать с отчетностью.

С введением новой информационной системы на привычную систему обхода аппаратчики отправляются со специальным мобильным устройством. Гаджет является основным рабочим инструментом – он содержит маршрутную карту, план расположения оборудования, полную информацию о количестве и качестве обходов, а также служит площадкой для оперативного взаимодействия технологического персонала. В настоящее время на «Нижнекамскнефтехиме» в работе задействовано 64 мобильных устройств. На очереди – еще 68.

При этом в его маршрутной карте есть несколько обязательных точек, к которым он должен подойти и отметиться, произведя считывание установленной NFC-метки – это своего рода электронный код. Сейчас NFC-метками на «Нижнекамскнефтехиме» оборудовано около тысячи приборов. Всего для предприятия закуплено 4 000 электронных кодов. Ими планируется доукомплектовать цеха заводов этилена, пластиков и синтетического каучука. С помощью того же мобильного устройства сотрудник имеет возможность зафиксировать состояние оборудования или замечания, которые незамедлительно направляются начальнику смены. Руководитель принимает решение об устранении дефекта на месте, либо перенаправляет в ответственную службу по ремонту.

Кроме этого, система позволяет проводить фотофиксацию дефектов и отслеживать отклонения от нормативных параметров работы оборудования.

Цифровая трансформация является важным условием проходящей на нижнекамском предприятии СИБУРа оптимизации сквозных бизнес-процессов, затрагивающих все аспекты деятельности производства. Внедряемые цифровые инструменты – элемент общей трансформации процессов, способствующей росту их эффективности, улучшению контрольной среды и снижению рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.