На «Нижнекамскнефтехиме» завершена модернизация Центров здоровья

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На «Нижнекамскнефтехиме» состоялось открытие шестого по счету Центра здоровья. Он разместился на заводе дивинила и углеводородного сырья. Таким образом на предприятии завершилась программа реконструкции медпунктов. С приходом СИБУРа на «Нижнекамскнефтехиме» стартовал масштабный проект модернизации медицинской инфраструктуры в рамках большой корпоративной программы по улучшению условий труда.

На трансформацию медицинского обеспечения работников нижнекамского предприятия холдинг направил более 320 миллионов рублей. Из них более 130 млн рублей — на реконструкцию и оснащение оборудованием центров здоровья.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В обновленных Центрах здоровья можно не только получить консультацию специалистов, но и при желании пройти вакцинацию, этапы диспансеризации, оформить больничный лист или получить санаторно-курортную карту. При необходимости врачи Центра здоровья направят обратившихся на обследование к узким специалистам в поликлинику «Нижнекамскнефтехима», помогут с госпитализацией в стационар.

Анна Тумасьева, руководитель службы Медицинская безопасность СИБУРа:

«Открытие шестого Центра здоровья — это еще одно достижение в большом деле. У нас произошла полная реструктуризация всей медицинской инфраструктуры „Нижнекамскнефтехима“. Модернизированные центры здоровья оснащены современным оборудованием и укомплектованы новым персоналом. Увеличена и пропускная способность. Теперь Центры здоровья могут принимать до 3 500 посетителей в месяц».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В обновленном Центре здоровья для удобства сотрудников «Нижнекамскнефтехима» будет работать процедурный и физиотерапевтические кабинеты, где можно пройти лечебные или восстановительные процедуры. В кабинете физиотерапии установлен ультразвук, лазер, аппарат «Биоптрон» и СМТ токи. Здесь ежедневно будет работать терапевт и два фельдшера.

Надежда Ильина, терапевт Центра здоровья завода ДБ и УВС:

«В промышленной медицине созданы очень хорошие условия, да и команда сплоченная. Мне очень нравится здесь работать. Открытие обновленного Центра здоровья очень важно для работников предприятия. Это позволит выявить болезни на начальном этапе».

Модернизацию медицинской инфраструктуры «Нижнекамскнефтехима» высоко оценили сотрудники предприятия.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Ильгиз Хусинов, главный метролог завода ДБ и УВС:

«Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и выполнять рекомендации врачей. С открытием обновленных медпунктов делать это будет намного проще. Самое главное, что Центр здоровья в шаговой доступности. От установки до центра — рукой подать. Важно, что попасть к врачу можно будет в удобное время, не нужно сидеть в очереди, чтобы получить консультацию»

Оснащение Центров здоровья продолжается. В 2024 году на «Нижнекамскнефтехиме» будет развернута система электронных медицинских осмотров на аппаратных комплексах ЭСМО.

Уже в этом году в Центрах здоровья будут установлены 10 пробных комплексов ЭСМО.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Ольга Куракина, менеджер по охране здоровья «Нижнекамскнефтехима»:

«В каждом центре будут стоят по два комплекса ЭСМО. Аппараты необходимы для того, чтобы на смену персонал заходил уже со стабильными показателями состояния здоровья. Здесь будут измерять артериальное давление, пульс, содержание алкоголя и температуру тела. Аппаратный комплекс ЭСМО поможет работникам НКНХ внимательнее следить за состоянием здоровья с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».