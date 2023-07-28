На «Нижнекамскнефтехиме» внедряется система электронных медосмотров

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На «Нижнекамскнефтехиме» стартует программа «Электронная система медицинских осмотров» (ЭСМО). Нововведение позволит автоматизировать предсменные медицинские осмотры и более качественно следить за состоянием здоровья работников, отмечают на предприятии.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Система разработана российскими производителями. Она включает тонометр, бесконтактный термометр и алкотестер. В состав ЭСМО входит также автоматизированное рабочее место врача. Процедура осмотра длится от 40 до 60 секунд. Весь процесс фиксируется на видеокамеру.

«Система очень четко идентифицирует человека по стандартному электронному пропуску. Прибор позволяет измерить частоту пульса, артериальное давление, температуру, пары алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если сотрудник находится в состоянии алкогольного опьянения, то система выдает определенное значение — пропуск блокируется, и на опасное производство он не попадает. Если у обследуемого выявляется, к примеру высокая температура — его осмотрит фельдшер и, соответственно, даст назначение. Если у человека наблюдаются нарушения по состоянию здоровья, как-то — повышенное артериальное давление, то эта система покажет, во-первых, самому человеку, что есть такие-то проблемы. Во-вторых, с помощью этой системы медицинский персонал центра возьмет этого сотрудника на диспансерный учет, под наблюдение, назначит дополнительное исследование. Таким образом мы можем предотвратить развитие болезни, тем самым продлевая жизнь и здоровье, в том числе и профессиональное здоровье, каждого конкретного человека», — пояснил руководитель функции медицинской безопасности компании «СИБУР», которая владеет «Нижнекамскнефтехимом», Александр Гребенюк.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ЭСМО предназначена для сотрудников, которые регулярно проходят предсменные медосмотры (это сменный персонал, водители) и находятся на диспансерном учете. В настоящее время на «Нижнекамскнефтехиме» система внедрена в пяти центрах здоровья, там находятся по два прибора. После завершения модернизации административно-бытовых корпусов будет установлено более 150 приборов для обеспечения комфортного и быстрого прохождения медосмотра.

«Система необычная, но уже сейчас могу сказать, что это очень удобно. Здесь я могу померить пульс, узнать свое давление. Еще один плюс — это значительно экономит время», — заметил Александр Павлов, один из сотрудников «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Ключевая задача — это сохранение здоровья нашего персонала, поскольку от сотрудников зависит эффективность нашего производства. Внедрение ЭСМО — это возможность для каждого сотрудника „Нижнекамскнефтехима“ оценить свое здоровье, предусмотреть возможные проблемы завтрашнего дня и оперативно на них реагировать», — подчеркнул в свою очередь генеральный директор предприятия Марат Фаляхов.

По результатам осмотра ЭСМО автоматически создается ежедневный отчет о состоянии здоровья сотрудников, и на основании объективных показаний прибора медицинские специалисты оперативно принимают решение о допуске к работе. С 2019 года система работает на 12 предприятиях СИБУРа.