На «Нижнекамскнефтехиме» появился мурал на тему производства каучуков

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На «Нижнекамскнефтехиме» началось преображение промышленных сооружений. Здесь появился первый в истории предприятия арт-объект, посвященный выпуску галобутиловых каучуков. Согласно замыслу авторов, монументальный мурал площадью более 1,5 тыс. кв. метров рассказывает о создании каучуков и выпуске из них экологичных шин.

Местом для нанесения мурала был выбран фасад одного из вспомогательных зданий нового производства галобутиловых каучуков мощностью до 200 тыс. тонн в год (ГБК-200). На части фасада, а также на ближайших эстакадах изображена огромная химическая формула. Она символизирует жизненный цикл каучука от органического сырья и до выпуска из него конечной продукции. Еще одна стена здания выполнена с эффектом 3D-изображения экошины. Это своего рода портал в мир нефтехимии, который демонстрирует процесс выпуска галобутилового каучука — основного продукта для производства автомобильных покрышек.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Оценила художественное оформление предприятия на днях и его гостья — блогер из Нижнекамска Альбина Исмаева (nk_albina). «Меня очень удивило, что на таком гигантском и серьезном предприятии есть место искусству. Химическое производство — это круто, стильно и безопасно», — заметила она.

Оформление промышленного объекта является частью комплексной программы по благоустройству и брендированию территории предприятия, которая в настоящее время реализуется на «Нижнекамскнефтехиме».

«Этот мурал знаменует начало масштабной программы по художественному оформлению объектов нашего производства. СИБУР выбирает лучшие креативные решения, для того чтобы производственные здания и сооружения не только приносили практическую пользу, но и несли важные посылы, привлекали внимание и просто радовали глаз сотрудников и гостей предприятия», — пояснил начальник управления корпоративных коммуникаций и брендинга «Нижнекамскнефтехима» Ранис Халилов.

Фото: ©

Блогер в ходе своего визита на «Нижнекамскнефтехим» также смогла погрузиться в производственную атмосферу предприятия. Она увидела процесс подготовки к пуску нового производства, подержала в руках крошку галобутилового каучука. Ей рассказали о важности этой продукции и о ее предназначении.

«Галобутиловые каучуки используют в качестве герметезирующего внутреннего слоя бескамерной шины для предотвращения выхода воздуха. За счет этого компонента они становятся экономичными, уменьшается расход топлива, сокращаются выбросы выхлопных газов, что делает такие шины еще и экологичными. Спрос на эту продукцию всегда превышает предложение, поэтому было принято решение о расширении производства, которое сейчас готовится к пуску», — рассказал заместитель директора завода бутилового каучука Ришат Хатмуллин.

«Нижнекамскнефтехим» увеличит объем выпуска галобутиловых каучуков (ГБК) со 150 тыс. до 200 тыс. тонн в год. Сейчас на новом производстве идут пуско-наладочные работы. Во всем мире ГБК производят только три компании, в том числе и «Нижнекамскнефтехим».