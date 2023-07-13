На «Нижнекамскнефтехиме» подписан новый коллективный договор

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

Новый коллективный договор на 2023 – 2025 годы 12 июля заключили на «Нижнекамскнефтехиме». Таким образом, сотрудники НКНХ переходят к единому социальному пакету для работников всех предприятий СИБУРа.

Документ подписали председатель первичной профсоюзной организации СИБУР – профсоюза «Нижнекамскнефтехима» Нефтегазстройпрофсоюза России Олег Шумков и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Новый коллективный договор начнет действовать с 1 августа 2023 года.

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

Коллективный договор «Нижнекамскнефтехима» всегда был одним из лучших в отрасли и в республике по составу социальных льгот. Договор является трехлетним. В нем сохраняются все существующие льготы, а также добавляются новые. Это помощь в отпуске по уходу за ребенком, возмещение до половины стоимости содержания детей в дошкольных учреждениях, доплата в период временной нетрудоспособности, выдача ранцев первоклассникам, выплаты на ребенка-инвалида и материальная помощь в связи со смертью близкого родственника.

Стоимость предоставляемых выплат в бюджете коллективного договора увеличилась на 38% по сравнению с действующим. При этом не учитываются расходы работодателя на программу добровольного медицинского страхования.

Кроме того, увеличились суммы выплат в связи с бракосочетанием работника, с рождением ребенка и к юбилейным датам, а также при возвращении со срочной военной службы. Все выплаты, которые ранее были приравнены к одному МРОТ, выросли до 20 000 рублей. Среди уникальных льгот, действующих только в НКНХ, – для сотрудников со стажем работы на предприятии более 20 лет и при присвоении звания «Ветеран предприятия» предусмотрена выплата 50 тысяч рублей.

Вячеслав Харитонов Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

Вячеслав Харитонов, председатель СИБУР профсоюза:

«Выражаю слова благодарности всей команде по подготовке коллективного договора, за тщательнейшую проработку каждого пункта. Итогом совместного труда стал достойный, весомый документ, который мы сегодня подписали. Это результат социального партнерства, основанного на конструктивном взаимодействии профсоюза и руководства компании при решении всех социальных вопросов, касающихся, как коллектива в целом, так и каждого работника в отдельности».

Подготовка проекта коллективного договора началась в мае текущего года, когда в новую профсоюзную организацию «Нижнекамскнефтехима» «Нефтегазстройпрофсоюза» вступило более 51% сотрудников предприятия. А к моменту его подписания в составе профсоюза уже состояло 83% работников предприятия, а это более 10 тысяч человек.

Марат Фаляхов Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

Марат Фаляхов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«В это непростое время мы крепчаем и продолжаем жить, самореализовываться и развивать наши семьи, город, республику, страну и промышленность. Мы смело можем констатировать, что новый коллективный договор – это не только соответствие единому стандарту СИБУРа и не просто улучшение условий труда. Это повышение удовлетворенности работой, возможность для развития каждого сотрудника и рост эффективности компании».

От многогранной работы по улучшению условий труда, обновлению автобусного парка, столовых, модернизации медицины, коллектив «Нижнекамскнефтехима» переходит к автоматизации производств, развитию технологий, повышению уровня промышленной, экологической безопасности.

Елена Кузьмичева Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

Елена Кузьмичева, председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан:

«Коллективный договор — это конституция, локальный документ, по которому будет жить предприятие ближайшие три года. Ему предшествовала большая работа как со стороны администрации, так и со стороны профсоюзного комитета. Был проведен анализ работы предприятия, дана финансовая оценка, насколько возможно вписать тот или иной пункт и гарантировать его выполнение. Стороны справились блестяще. Коллективный договор „Нижнекамскнефтехима“ претендует на звание лучшего в Татарстане».

Нефтехимики высоко оценили уровень единого социального пакета компании СИБУР с улучшенными условиями и льготами.

Людмила Рябова, инженер-технолог завода Изопрена-мономера:

«Мы двигаемся к лучшему и это не может не радовать. В новый коллективный договор внесены пункты, которые значительно его улучшили. Чувствуется забота о сотрудниках предприятия, что является стимулом для нашей продуктивной работы».

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

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