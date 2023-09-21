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На Нижнекамскнефтехиме демонтировано более 60% устаревшего оборудования
На Нижнекамскнефтехиме продолжается реализация масштабного проекта по демонтажу выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования. С территории предприятия уже вывезли почти 40 тысяч тонн устаревшего оборудования и строительного мусора, в том числе порядка 33 000 тонн металлолома, 2000 тонн строительного мусора, 2 400 тонн железобетонных конструкций. В целом прогресс по проекту достиг 62%.
Первой демонтировали законсервированную установку по производству окиси этилена на заводе олигомеров и гликолей. Сама установка работала там с 1980 года, но с 2010-го простаивала, поскольку технология к тому времени устарела. На ее месте уже идет реализация инвестиционного проекта по производству гексена. Расчищены еще три участка, сейчас работы по демонтажу ведутся на четырех крупных объектах.
Ильназ Сибгатуллин, руководитель проекта по демонтажу оборудования, Нижнекамскнефтехим:
«Снос устаревшего оборудования — задача непростая, имеющая много важных деталей, которые нужно учитывать в проекте производства работ. Это очень большой труд. Выражение „Ломать не строить“ к процессу демонтажа не относится. Металлические и бетонные конструкции разбирают так, чтобы не повредить расположенные рядом эстакады и межцеховые коммуникации. Кругом действующие производства, поэтому точность в этом деле почти ювелирная».
Снос выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования позволит снизить их воздействие на окружающую среду. На их месте будут строиться новые современные технологичные и экологичные производства СИБУРа. Территория предприятия станет более красивой, озелененной и еще безопасней.
Всего в ходе проекта будут демонтированы 84 здания и сооружения, а также 2 507 технических устройства. С территории предприятия будут вывезены 383 000 кубометров строительного объема зданий и сооружений, 59 000 тонн металла. Часть строительного мусора и устаревшего оборудования отправят на вторичную переработку, часть экологично и бережно утилизируют
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