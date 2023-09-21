На Нижнекамскнефтехиме демонтировано более 60% устаревшего оборудования

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

На Нижнекамскнефтехиме продолжается реализация масштабного проекта по демонтажу выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования. С территории предприятия уже вывезли почти 40 тысяч тонн устаревшего оборудования и строительного мусора, в том числе порядка 33 000 тонн металлолома, 2000 тонн строительного мусора, 2 400 тонн железобетонных конструкций. В целом прогресс по проекту достиг 62%.

Первой демонтировали законсервированную установку по производству окиси этилена на заводе олигомеров и гликолей. Сама установка работала там с 1980 года, но с 2010-го простаивала, поскольку технология к тому времени устарела. На ее месте уже идет реализация инвестиционного проекта по производству гексена. Расчищены еще три участка, сейчас работы по демонтажу ведутся на четырех крупных объектах.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Ильназ Сибгатуллин, руководитель проекта по демонтажу оборудования, Нижнекамскнефтехим:

«Снос устаревшего оборудования — задача непростая, имеющая много важных деталей, которые нужно учитывать в проекте производства работ. Это очень большой труд. Выражение „Ломать не строить“ к процессу демонтажа не относится. Металлические и бетонные конструкции разбирают так, чтобы не повредить расположенные рядом эстакады и межцеховые коммуникации. Кругом действующие производства, поэтому точность в этом деле почти ювелирная».

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Снос выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования позволит снизить их воздействие на окружающую среду. На их месте будут строиться новые современные технологичные и экологичные производства СИБУРа. Территория предприятия станет более красивой, озелененной и еще безопасней.

Всего в ходе проекта будут демонтированы 84 здания и сооружения, а также 2 507 технических устройства. С территории предприятия будут вывезены 383 000 кубометров строительного объема зданий и сооружений, 59 000 тонн металла. Часть строительного мусора и устаревшего оборудования отправят на вторичную переработку, часть экологично и бережно утилизируют