На несколько дней перекроют участок улицы Фучика в Казани

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В Казани на несколько дней ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Фучика. Мера принята на время работ по благоустройству территории, объяснили в мэрии столицы РТ.

Ограничение начнет действовать с 8 утра 15 сентября и завершится в полночь 24-го числа. В эти дни будут частично перекрыты проезжая часть и тротуар напротив административного здания №105а.