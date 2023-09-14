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На несколько дней перекроют участок улицы Фучика в Казани
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Фото: © «Татар-информ»
В Казани на несколько дней ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Фучика. Мера принята на время работ по благоустройству территории, объяснили в мэрии столицы РТ.
Ограничение начнет действовать с 8 утра 15 сентября и завершится в полночь 24-го числа. В эти дни будут частично перекрыты проезжая часть и тротуар напротив административного здания №105а.
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