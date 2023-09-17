На нескольких улицах Казани ограничена продажа алкоголя из-за матча «Рубина» и «Зенита»

Сегодня на нескольких улицах Казани вводится запрет на розничную продажу алкоголя из-за матча «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита». Соответствующее постановление опубликовано на республиканском официальном портале правовой информации.

В зону ограничения попадают территория рядом со стадионом, а также торговые точки на ул.Астрономической, Кави Наджми, Баумана, Профсоюзной, Мусы Джалиля, Университетской и Чернышевского.

Матч начнется в 16.30.