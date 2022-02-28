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Транспорт
28 февраля 2022  08:30
Надежда Гордеева

На некоторых участках восьмого этапа трассы М12 в РТ летом начнется укладка асфальта

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На некоторых участках восьмого этапа трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань дорожники летом начнут укладывать асфальт. Об этом сообщил начальник технической службы команды управления проектом Рустам Шахбанов во время автопробега по маршруту будущей автомагистрали.

«Есть участки автомобильной дороги, где у нас устроен песчаный подстилающий слой и ЩПС. Погодные условия пока не позволяют укладывать асфальт. Но этим летом уже приступим к укладке асфальта», – рассказал собеседник журналистов. 

Шахбанов отметил, что все работы на восьмом этапе строительства скоростной автодороги выполняются по графику, никаких отклонений и отставаний нет. 
 
Он уточнил, что в строительстве восьмого этапа задействовано более тысячи человек, из них около 30% занимаются возведением моста через Волгу. Используется более 300 единиц техники.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).

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