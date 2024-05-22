На некоторых участках трассы М7 в Татарстане ограничена скорость движения

На некоторых участках трассы М7 в Татарстане из-за дорожно-строительных работ ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

До конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость движения в местах реконструкции трассы М7 с 761 по 772 км и с 1061 по 1167 км в Верхнеуслонском, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах.

Кроме того, возможны локальные ограничения на М7, на подъезде к Ижевску и Перми, в Менделеевском районе и на участке 940 – 957 км в Мамадышском районе.

Водителей также просят быть внимательными при проезде автодороги Р239 Казань – Оренбург на участках 43 – 54 км в Лаишевском районе и 340 – 347 в Бугульминском и Бавлинском районах.

«Из-за сужения проезжей части, закрытия полос движения и нахождения дорожных рабочих на проезжей части возникают заторы, снижается скорость проезда. Просим автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Сотрудники «Волго-Вятскуправтодора» вместе с Госавтоинспекцией провели профилактические акции на участках федеральных автодорог в республике. Водителям и пассажирам раздали буклеты с информацией о правилах безопасности дорожного движения, в том числе на участках, где проводятся производственные работы.

Специалисты напомнили, что во время движения на федеральных автодорогах нельзя превышать допустимую скорость, необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим машинам, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В случае сложных ситуаций автомобилисты могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8(843)273-54-08 или в службу спасения по номеру 112.