На нефтехимическом форуме рассказали о реализации инвестпроектов СИБУРа в Татарстане

Для удовлетворения потребности в полимерах в различных сегментах и отраслях СИБУР активно развивает производственные мощности. Татарстан в этом плане не исключение. Об этом рассказал член правления - управляющий директор СИБУРа Игорь Климов, выступая у стенда компании в ходе Татарстанского нефтехимического форума.

В качестве примера он привел новый этиленовый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме». По словам спикера, сейчас прогресс по проекту превысил 95%.

«Этилен с ЭП-600 станет сырьем для строящейся установки этилбензола и стирола, установки полистирола, а также производства премиального металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности», — подчеркнул Климов.

Он добавил, что еще одно производство, которое будет работать благодаря сырью с ЭП-600 — это гексен. Прогресс по проекту превышает 79%.

Второй пример – Казаньоргсинтез, где проект по реконструкции технологической линии полимеризации (реактор «В») производства полиэтиленов уже на стадии завершения.

«Общий прогресс пуско-наладочных работ — превышает 98%. После выхода на плановые показатели реактор «В» обеспечит рост выпуска полиэтилена на 20% – до 660 тыс. тонн в год, в т.ч. - расширение марочного ассортимента ПЭ трубными марками, которые применяются в ЖКХ (водоснабжение, водоотведение и др.)», — рассказывает Климов.

В завершении спикер назвал совокупную стоимость проектов СИБУРа по строительству и модернизации нефтегазохимических мощностей в Волжском кластере. Она составила более 0,5 трлн рублей.