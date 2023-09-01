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На нефтегазохимическом форуме химикам вручили отраслевые награды
Двух представителей СИБУРа – члена правления – управляющего директора компании Дарью Борисову и генерального директора «Казаньоргсинтеза» Айрата Сафина – наградили отраслевой наградой на нефтегазохимическом форуме.
«Разрешите мне вручить отраслевую общественную награду промышленного комплекса России «Медаль Грайфера» госпоже Борисовой Дарье Юрьевне», – сказал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.
Айрат Сафин, в свою очередь, получил медаль имени Николая Васильевича Лемаева.
Также наградили бывшего директора «Казаньоргсинтеза» Фарида Минигулова.
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