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Общество 1 сентября 2023 10:20

На нефтегазохимическом форуме химикам вручили отраслевые награды

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На нефтегазохимическом форуме химикам вручили отраслевые награды
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Двух представителей СИБУРа – члена правления – управляющего директора компании Дарью Борисову и генерального директора «Казаньоргсинтеза» Айрата Сафина – наградили отраслевой наградой на нефтегазохимическом форуме.

«Разрешите мне вручить отраслевую общественную награду промышленного комплекса России «Медаль Грайфера» госпоже Борисовой Дарье Юрьевне», – сказал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

Айрат Сафин, в свою очередь, получил медаль имени Николая Васильевича Лемаева.

Также наградили бывшего директора «Казаньоргсинтеза» Фарида Минигулова.

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