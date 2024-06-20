На нефтебазе под Тамбовом загорелся резервуар, предположительно, после атаки БПЛА

На территории Тамбовской области в субботу утром произошли два инцидента, связанных с беспилотными летательными аппаратами, сообщил губернатор Егоров.

В Рассказовском муниципальном округе на Платоновской нефтебазе раздался хлопок, после чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. Предварительная причина – воздействие беспилотника. Для ликвидации последствий ЧП были привлечены силы регионального Главка МЧС и территориальной подсистемы Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Кроме того, в Первомайском муниципальном округе обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, разорвался в воздухе.

По имеющейся информации, в результате этих двух происшествий никто не пострадал.

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